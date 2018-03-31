وقال المستشفى عبر حسابه على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، السبت: "يتلقى راي ويليكنز العلاج في مستشفى سان جورج وحالته حرجة".

وأضاف المستشفى: "طلبت أسرته احترام خصوصيته في هذا الوقت ونحن كشفنا عن هذه المعلومات بعد موافقتهم".

ونقلت تقارير عن زوجته قولها إنه عانى من توقف في القلب، وإن الأطباء أدخلوه في غيبوبة صناعية.

وشارك ويلكينز (61 عاما) في 84 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا ما بين 1976 و1986.

كما لعب أكثر من 150 مباراة في كل من تشلسي ومانشستر يونايتد وكوينز بارك رينجرز ولعب أيضا لفترات قصيرة في الخارج مع ميلان الإيطالي وباريس سان جرمان الفرنسي.

وخلال مسيرته التدريبية، التي امتدت على مدار 20 عاما تولى تدريب كوينز بارك رينجرز وفولهام والمنتخب الأردني، كما عمل مساعدا في تشلسي فترتين منفصلتين.