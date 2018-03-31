وقال جاستن صاحب الـ18 عاما، في مقابلة مع موقع "غول": "الفريق الذي أحلم باللعب له هو برشلونة. لا أمانع في الانتقال لأي ناد آخر لكن برشلونة حلمي".

وتابع اللاعب الدولي الواعد: "التحدي الأساسي أمامي الآن أن أفوز بالكرة الذهبية. هذا ما أتطلع له وسأعمل بجد لأصل إليه، رغم أن عمري 18 عاما وعلي تطوير مهارات كثيرة".

وتحدث جاستن كلويفرت في أعقاب تتويجه بلقب "أفضل ناشئ في العالم"، التي يمنحها سنويا موقع "إن إكس جي إن"، متفوقا على حارس ميلان الإيطالي جانلويجي دوناروما وفينيسيوس جونيور مهاجم فلامنغو، وزميليه في أياكس ماتيس دي لايت وفيل فودن.

ويقدم كلويفرت الصغير موسما مميزا مع أياكس، مسجلا 8 أهداف في 30 مباراة، وانضم مؤخرا إلى تشكيلة منتخب "الطواحين" مع المدير الفني رونالد كويمان، وتشير تكهنات إلى أن اللاعب الشاب مطلوب في مانشستر يونايتد الإنجليزي.