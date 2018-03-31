وكان "إبرا" البالغ من العمر 36 عاما، اعتزل اللعب دوليا بعد كأس أوروبا 2016. إلا أن الأسئلة عن احتمال عودته بدأت تطرح منذ تأهل منتخب بلاده إلى المونديال الروسي الذي يقام بين 14 يونيو و15 يوليو المقبلين، بعد التفوق على إيطاليا في الملحق الأوروبي.

وقال "السلطان" في مؤتمر صحفي ردا على سؤال عن مشاركته في المونديال "دعوني في بادئ الأمر استمتع بالأمور هنا"، في إشارة إلى تجربته الأميركية الجديدة.

وتابع "تركيزي على غالاكسي، التحضير بشكل جيد لغالاكسي.. كأس العالم مسألة أخرى. قلت ذلك سابقا، لا داعي لأن يتصل أحد بأحد. إذا أردت، سأكون في كأس العالم مهما قالوا".

وأضاف إبراهيموفيتش في تصريحاته، الجمعة، من لوس أنجلوس "سنرى (..) هم (مسؤولو الجهاز الفني للمنتخب) يتحدثون عما إذا يجب أن أشارك أو لا. يقولون إن لديهم تشكيلة جيدة، لكن حتى الآن، لم يفوزوا بأي شيء، وأنا أعرف كيف أفوز".