وحسب صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، ضمت القائمة التي لا يريدها أفضل لاعب في العالم في الفريق الموسم المقبل، لاعب الوسط الإسباني الدولي إيسكو، وحارس الفريق الأساسي كيلور نافاس، والظهير الأيمن المغربي أشرف حكيمي.

وقالت الصحيفة: "رونالدو ليس سعيدا بسلوك إيسكو داخل وخارج الملعب ويريده أن يرحل".

وفي وقت سابق، رجحت تقارير صحفية إسبانية أن إيسكو يقترب بالفعل من الرحيل عن "سانتياغو بيرنابيو" إلى أحد كبار الدوري الإنجليزي، وفي الأغلب مانشستر سيتي.

كما طلب رونالدو استبعاد الحارس الكوستاريكي رغم العلاقة الطيبة التي تجمعمها، والتعاقد مع دافيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد الإنجليزي، أو مارك أندريه تير شتيغن حارس برشلونة الإسباني، أو تيبو كورتوا حارس تشلسي الإنجليزي.

وحسب الصحيفة البريطانية، فإن رونالدو طلب أيضا رحيل كل من ماتيو كوفاسيتش وماركوس يورنتي، والشابين بورخا مايورال وخيسوس فاليخو.