وسجل جيمس 17 نقطة إضافية، ليقود فريقه كليفلاند كافاليرز للفوز 107-102 على نيو أورليانز بليكانز، الجمعة.

وبدأت سلسلة جيمس، الملقب بالملك، التاريخية في الخامس من يونيو 2007.

وسيصمد الرقم القياسي لعدة سنوات نظرا لأن أقرب مطارديه من اللاعبين المعاصرين هو جيمس هاردن لاعب هيوستن، الذي سجل 10 نقاط على الأقل في 258 مباراة متتالية بعدما ساهم في الفوز 104-103 على فينكس الليلة الماضية.

وأضاف غوردان كلاركسون 23 نقطة، كما سجل رودني هود 16 نقطة ليعزز كليفلاند، وصيف بطل الموسم الماضي، موقعه في المركز الثالث في القسم الشرقي خلف تورونتو رابتورز المتصدر وبوسطن سيلتيكس.

وحقق هيوستن روكتس فوزه 11 على التوالي بتغلبه 104-103 على فينكس صنز بفضل رمية ثلاثية من جيرالد غرين قبل النهاية.

وبعد وقت إضافي تفوق دنفر ناغتس 126-125 على أوكلاهوما سيتي ثاندر، بعدما سجل بول ميلساب 36 نقطة واستحوذ على 9 كرات مرتدة مع الفريق الفائز.

وتغلب مينيسوتا تيمبرولفز 93-92 على دالاس مافريكس، ليعزز فرصه في بلوغ الأدوار الإقصائية.