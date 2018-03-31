وفاز إيسنر في وقت سابق على خوان مارتن ديل بوترو 6-1 و7-6 لينهي مسيرة من 15 انتصارا متتاليا لمنافسه الأرجنتيني، بطل إنديان ويلز، وبلغ نهائي ميامي لأول مرة.



وأعطى كارينيو بوستا أقصى ما لديه في المجموعة الأولى لكن زفيريف فرض هيمنته تماما في المجموعة الثانية وكسر إرسال منافسه، المصنف 16، مرتين في طريقة لحسم اللقاء بعد 88 دقيقة.



وقال زفيريف في مقابلة داخل الملعب "لم أشعر بأنني أقدم أفضل أداء لي في المجموعة الأولى وارتكبت الكثير من الأخطاء".



وأضاف "كنت متأخرا في شوط كسر التعادل وقلت لنفسي سأخسر في كل الأحوال وربما يجب أن ألعب بشراسة أكبر وهذا ما حدث وحققت نقاطا مباشرة وحالفني الحظ في الفوز بالمجموعة الأولى. "ثم تحكمت في إيقاع اللعب خلال المجموعة الثانية".



وسيبحث زفيريف (20 عاما) عن لقبه السابع في مسيرته ببطولات رابطة المحترفين وثالث لقب في بطولات الأساتذة ذات 1000 نقطة عندما يواجه إيسنر المصنف 14 يوم الأحد.



وحقق زفيريف ثلاثة انتصارات من قبل على إيسنر ولم يخسر أمامه في المواجهات المباشرة وكان انتصاره الأخير على اللاعب الأميركي في قبل نهائي بطولة إيطاليا المفتوحة العام الماضي.