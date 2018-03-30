وغاب إيسكو عن التدريبات بسبب مشاكل في الظهر منذ أحرز الثلاثية في فوز إسبانيا على الأرجنتين 6-1 الثلاثاء، كما غاب راموس أيضا عن التدريبات التي تسبق مباراة السبت أمام الفريق المهدد بالهبوط.

وقال زيدان في مؤتمر صحفي، الجمعة: "راموس وإيسكو يشعران ببعض التعب في الوقت الحالي لهذا لن يسافرا مع الفريق، لكن علينا الانتظار بشأن باقي أفراد التشكيلة".

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن رونالدو اتفق مع زيدان على منحه راحة في مباراة لاس بالماس، بعد أن خاض مباراتين مع منتخب البرتغال خلال فترة التوقف الدولية، لكي يكون مستعدا لمواجهة يوفنتوس الثلاثاء المقبل في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

وشارك إيسكو أساسيا في 18 من إجمالي 29 مباراة في الدوري هذا الموسم، وزادت الشكوك حول احتمال بقائه في ريال مدريد بعد المباريات الأخيرة التي لعبها مع منتخب إسبانيا.

وقال إيسكو: "في ريال مدريد لا أشعر بالثقة التي يحتاجها لاعب كرة القدم"، لكن زيدان لا يشعر بالقلق إزاء هذا.

وقال المدرب الفرنسي "كل شخص يمكنه تحليل التصريحات بالكيفية التي يراها، لكنني لست منزعجا. ربما لا يشعر بالرضا لأنه لم يلعب مع ريال مدريد بشكل معتاد كما هو الحال مع منتخب إسبانيا، فهو يريد أن يلعب عددا أكبر من المباريات، لكنه لاعب مهم للغاية بالنسبة لفريقنا".

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث برصيد 60 نقطة، متأخرا بأربع نقاط عن جاره أتليتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، وبفارق 15 نقطة عن برشلونة المتصدر.