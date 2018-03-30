وحطت طائرة "إبرا" قرابة الساعة 15:21 بالتوقيت المحلي، حيث كان في استقباله مئات من أنصار ناديه الجديد الذين انتظروه لدى خروجه من مبنى مطار لوس أنجلوس الدولي المخصص للطائرات الخاصة.

وارتدى إبراهيموفيش، 36 عاما، ملابس سوداء والتقط صورا معهم قبل أن يستقل حافلة سوداء اللون أقلته إلى الفندق.

وسيبدأ "السلطان" تدريباته الجمعة، قبل أن يتم تقديمه رسميا إلى وسائل الإعلام منتصف النهار بتوقيت لوس أنجلوس.

ولم يخض "إبرا" سوى 7 مباريات هذا الموسم في صفوف فريقه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي، كان آخرها أواخر ديسمبر الماضي، علما بأنه خضع لعملية جراحية في أربطة الركبة في أبريل الماضي، أبعدته 7 أشهر عن الملاعب.

يذكر أن لوس أنجلوس غالاكسي يخوض مباراة الدربي ضد جاره لوس أنجلوس اف سي، ثاني المجموعة الغربية في الدوري الأميركي، السبت، في مباراة قد يشارك فيها النجم السويدي.