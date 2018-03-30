ورغم تأكيدات المدير التنفيذي لبايرن ميونيخ الألماني كارل هاينز رومينيغه، أن ليفاندوفسكي باق "بنسبة 100 بالمئة" الموسم المقبل، فإن صحيفة "أس" الإسبانية قالت إن الموسم الجاري سيكون الأخير لقائد منتخب بولندا مع النادي البافاري، علما أن ليفاندوفسكي طلب الرحيل بالفعل.

ويسعى بطل إسبانيا وأوروبا منذ فترة طويلة لضم اللاعب صاحب الـ29 عاما، علما أنه يعاني من أجل إيجاد مهاجم هداف يكون بديلا للفرنسي غير الموفق مؤخرا كريم بنزيمة.

ومن جهة أخرى، يحاول بايرن التخلص من لاعبيه كبار السن نسبيا، مع وجود ليفاندوفسكي وفرانك ريبيري وأرتورو فيدال وماتس هوملز وجيروم بواتنغ وخافي مارتينيز وأرين روبن، وهم فوق سن الثلاثين، أو قريبون من إتمام العقد الثالث.

وانتقل ليفاندوفسكي إلى بايرن ميونيخ عام 2014، بعد تألقه لعدة مواسم مع غريمه في الدوري الألماني بوروسيا دورتموند.