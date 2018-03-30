ويحتل هيت المركز السابع في القسم الشرقي برصيد 41 فوزا و35 هزيمة، ويحتاج للفوز في مباراتين من آخر ست له هذا الموسم ليضمن التأهل، بغض النظر عن نتائج ديترويت بيستونز الذي فاز 103-92 على واشنطن ويزاردز.

ويحتل بيستونز المركز التاسع برصيد 35 فوزا و40 هزيمة وما زال يملك 7 مباريات حتى نهاية الموسم، ويتأخر بخمسة انتصارات عن ميلووكي باكس الذي فاز 116-107 على غولدن ستيت وريورز حامل اللقب.

وقلب سبيرز تأخره بفارق 4 نقاط في بداية الربع الرابع ليفوزعلى ثاندر، ويقفز إلى المركز الرابع في الغرب.

ويملك سبيرز 44 فوزا مقابل 32 هزيمة، وهو الرصيد ذاته لثاندر صاحب المركز الخامس.

وأصبح الفارق بين سبيرز ودنفر ناغتس صاحب المركز العاشر أربعة انتصارات، لكن الأخير خاض 75 مباراة حتى الآن.

ويتأهل أول ثمانية فرق في كل قسم إلى الأدوار الإقصائية.

وفاز إنديانا بيسرز 106-103 على سكرامنتو كينغز.