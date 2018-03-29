وقاد المدرب المحبوب فرق نابولي وكريمونيزي ضمن أندية إيطالية عديدة وتوج مع تورينو بلقب كأس إيطاليا 1993، وقاده أيضا إلى نهائي كأس الاتحاد الأوروبي 1992.

كما وصل مع أتلانتا إلى قبل نهائي كأس الاتحاد الأوروبي 1988، عندما كان الفريق ينافس في دوري الدرجة الثانية الإيطالي.

واشتهر موندونيكو بواقعة وضع مقعد فوق رأسه احتجاجا على قرار تحكيمي في مباراة الإياب بنهائي كأس الاتحاد الأوروبي 1992 وخسر تورينو المواجهة أمام أياكس أمستردام، الذي كان يقوده لويس فان جالمدرب مانشستر يونايتد وهولندا السابق، بسبب قاعدة الهدف خارجالأرض.

وكتبت كلارا ابنة موندونيكو عبر فيسبوك "وداعا أبي.. كنت قدوتنا ومصدر قوتنا والآن سنحاول أن نتصرف كما علمتنا".

وكافح موندونيكو السرطان خلال سبع سنوات واضطر لاعتزال التدريب في 2012.