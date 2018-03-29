وجاء في التغريدة: "كمواطن سعودي فخور جدا باختيار الحكام السعوديين فهد المرداسي، عبد الله الشلوي، محمد العبكري ضمن حكام مونديال روسيا".

وتابع: "من موقعي كمسؤول، سعيد جدا باختيارهم وأبارك لهم، وأتمنى أن يكونوا فاتحة خير لملف التحكيم السعودي ويمثلوا بلادهم خير تمثيل".

ويشارك المنتخب السعودي في مونديال روسيا، المزمع إقامته في يونيو المقبل، في مجموعة تضم كلا من مصر وروسيا والأوروغواي.

وسواجه منتخب الأخضر روسيا في مباراة الافتتاح، في 14 يونيو المقبل في ملعب لوجنيكي بموسكو، ليكون بذلك أول منتخب عربي يشارك في المباراة الافتتاحية.