ولم يكن جوردان مالك هورنتس حاضرا ليشاهد معادلة رقمه القياسي واقتراب إنتهاء آمال فريقه في بلوغ الأدوار الإقصائية.

وأنهى جيمس المباراة مسجلا 41 نقطة بالإضافة إلى استحواذه على عشر كرات مرتدة.

وحافظ كافاليرز وصيف البطل في الموسم الماضي على حظوظه في إنهاء الموسم في المركز الثالث في القسم الشرقي خلف تورونتورابتورز المتصدر وبوسطن سيلتيكس صاحب المركز الثاني الذي فاز 97-94على يوتا جاز.

ويملك كافاليرز 45 فوزا و30 هزيمة ويتنافس مع فيلادلفيا سيفنتيسيكسرز 44-30 وانديانا بيسرز 44-31 على المركز الثالث.

وفاز سيفنتي سيكسرز 118-101 على نيويورك نيكس ليحقق انتصاره الثامن على التوالي.

وتغلب مينيسوتا تيمبرولفز 126-114 على اتلانتا هوكس ليحافظ على آماله في التأهل للمنافسة على اللقب.

ويحتل تيمبرولفز المركز الثامن في القسم الغربي وهو آخر المراكز المؤهلة للأدوار الإقصائية.

وحقق ممفيس جريزليز فوزا مفاجئا 108-103 على بورتلاند تريلبليزرز وتغلب بروكلين نتس 111-104 على اورلاندو ماجيك.