صرح نجم المنتخب الجزائري السابق لكرة القدم لخضر بلومي لوكالة فرانس برس الأربعاء انه وافق على دعم ملف المغرب لاستضافة مونديال 2026 إلى جانب نجوم أفارقة آخرين.

وقال النجم الجزائري في ثمانينات القرن الماضي والحاصل على الكرة الذهبية لأفضل لاعب أفريقي عام 1981، "تلقيت طلبا" من لجنة ترشيح المغرب لاستضافة كأس العالم 2026 "لدعم الملف وعبرت عن قبولي المهمة".

وتابع بلومي (59 عاما) "أعطيت موافقتي المبدئية، وأنتظر أن أناقش التفاصيل مع إخواني المغاربة الذين يستحقون فعلا تنظيم المونديال بالنظر إلى الإمكانات الجيدة لديهم".

وفي ترشيحه للمونديال، يعول المغرب بشكل أساسي على دعم أكبر عدد من الدول الأفريقية الأعضاء في الاتحاد الأفريقي للعبة (54 اتحادا وطنيا)، ويعتبر أن ترشيحه هو "ترشيح للقارة الإفريقية بأكملها"، سعيا لمونديال "أفريقي" ثان بعد الأول في جنوب أفريقيا 2010 عندما خسر أمامها بعشرة أصوات مقابل 14.

وذكر لخضر بلومي أن من بين النجوم الأفارقة الذين يمكن أن يساندوا ترشيح المغرب أيضا حارس المرمى الكاميروني جوزيف أنطوان بل الذي رافقه مؤخرا في زيارة للمغرب.