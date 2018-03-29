وكسر إيسنر المصنف 14 إرسال تشونغ في المجموعة الأولى ليتقدم 3-1 ثم حسمها في 25 دقيقة بعدما سدد خلالها سبع من إجمالي 13 إرسالا ساحقا لعبها في المباراة.

وشق إيسنر طريقه نحو الانتصار عندما سدد تشونغ كرة خارج الملعب في المجموعة الثانية ليكسر اللاعب الأميركي الإرسال وتقدم 3-2 ثم أنهى المواجهة بعد ساعة.

ولم يتمكن اللاعب البالغ عمره 21 عاما من التصدي لضربات إيسنر القوية وفشل في استغلال نقطة واحدة لكسر الإرسال بينما تعرض إرساله للكسر أربع مرات.

وقال إيسنر (32 عاما) في مقابلة داخل الملعب "لعبت بشكل رائع وفي كل مباراة بهذه البطولة كنت أتحسن".

وأضاف "أواصل التقدم بقوة وهذا مؤشر جيد جدا من أجل المضي قدما. أعرف أنني في الدور قبل النهائي ولا أطيق الانتظار حتى أعود لهذا الملعب مجددا".

وسيلتقي إيسنر في المربع الذهبي مع خوان مارتن ديل بوترو بطل إنديان ويلز أو الكندي ميلوش راونيتش. وسيلعب الاثنان في وقت لاحق اليوم.

وتابع إيسنر "أتوقع مباراة متكافئة للغاية بينهما.

"ديل بوترو هو اللاعب الأكثر توهجا حاليا في بطولات رابطة المحترفين كما استعاد راونيتش مستواه بعد عام مضطرب ويلعب الآن بشكل جيد".