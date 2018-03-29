ولم تكن لاعبة لاتفيا في أفضل حالاتها وارتكبت 44 خطأ سهلا كما تعرض إرسالها للكسر ست مرات خلال يوم عاصف في كراندون بارك.

لكن أوستابنكو (20 عاما) لعبت بشراسة واستغلت قوة ضرباتها الخلفية لتحسم النقاط المهمة.

وبعدما أنقذت ثلاث فرص متتالية لحسم اللقاء في شوط كسر التعادل بالمجموعة الثانية حصلت على نقطة الفوز المباشر رقم 41 بضربة خلفية لتحسم المواجهة بعد نحو ساعتين.

وقالت أوستابنكو إنها عملت بنصيحة مدربها ديفيد تيلور إذ أوصاها بالاستمرار في الهجوم أمام سفيتولينا صاحبة العقلية الدفاعية حتى عندما كانت تواجه مشكلة في دقة التسديد.

وأوضحت في مقابلة داخل الملعب "أخبرني ديفيد عندما دخل الملعب أن أحافظ على الشراسة الهجومية وأن أواصل التسديد بقوة.

"وحتى عند إضاعة النقاط كان لا بد أن ألعب بشراسة".

وأضافت "سعيت للقتال على كل نقطة وأن أحتفظ بالثبات وأعتقد أنني حققت هذا".

وفازت أوستابنكو بذلك في مواجهتين ضد سفيتولينا ومنها انتصار على اللاعبة البالغ عمرها 23 عاما في ويمبلدون العام الماضي.

وستلتقي أوستابنكو في الدور المقبل مع الفائزة في مواجهة تلعب في وقت لاحق اليوم بين فينوس وليامز المصنفة الثامنة والأمريكية الصاعدة من التصفيات دانييل كولينز.