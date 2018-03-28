وعنونت صحيفة "ماركا" في صدر صفحتها الأولى "تحفة فنية" مرفقة بصورة لقائد المنتخب سيرجيو راموس وهو يقبل قدم زميله في ريال مدريد ايسكو الذي سجل أول ثلاثية له في صفوف منتخب بلاده.

وقالت الصحيفة: "لقن أفضل منتخب إسباني في الآونة الاخيرة درسا تاريخيا للأرجنتين"، مشيدة بالروح الرائعة التي أظهرها لاعبو الفريق.

وأضافت "المنتخب الذي يشرف عليه خولين لوبيتيغي اظهر العطش الذي جعله يتوج بكأس العالم قبل ثماني سنوات والذي فقده بعد أربع سنوات في البرازيل".

ولم يخسر المنتخب الإسباني في اخر 18 مباراة.

في المقابل، اشادت صحيفة "اس" بـ"الفوز التاريخي" وانحنت أمام "صاحب الفخامة ايسكو". واضافت "فليبدأ المونديال الان".

أما صحيفة "سبورت" فأبرزت صورة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي غاب عن المباراة بسبب إصابة عضلية، وقالت "أدرك ميسي الآن من هو المنتخب المرشح".

وأشارت الصحيفة إلى أن المنتخبين خاضا المباراة كأنها نهائي المونديال لكن الأرجنتين خسرت "حتى من دون أن تبدي أي مقاومة".

وختمت "افتقد المنتخب الأرجنتيني إلى كل شيء، الخيال والخطة المحددة. عندما لا يلعب ميسي كما حصل الثلاثاء، فإن ضعف المنتخب الأرجنتيني لا يحتمل".