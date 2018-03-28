وحققت بطلة أميركا المفتوحة نقطتها 22 المباشرة في فرصة حسم المباراة لتسحق كيربر المصنفة العاشرة في البطولة وستلعب ضد كارولينا بليسكوفا أو فيكتوريا أزارينكا اللتين تلتقيان في وقت لاحق اليوم في دور الثمانية.

وضمن الفوز ظهور ستيفنز البالغ عمرها 25 عاما للمرة الأولى ضمن أول عشر مصنفات عندما يصدر التصنيف الجديد لاتحاد اللاعبات المحترفات بعد البطولة.

وهو الفوز الثاني على التوالي لستيفنز على لاعبة سبق لها التربع على عرش تنس السيدات بعد انتصارها على جاربين موجوروزا المصنفة الثالثة في البطولة لتصل إلى دور الثمانية الاثنين.