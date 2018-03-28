وافتتح لوكاكو التسجيل عندما تلقى كرة بينية رائعة من كيفن دي بروين فأطلقها قوية زاحفة داخل الشباك السعودية (13)، ثم استغل تمريرة مماثلة من إدين هازار لإضافة الهدف الثاني بطريقة مشابهة (39).

وأضاف ميتشي باتشواي الذي دخل بديلا في الشوط الثاني الهدف الثاني بعد لعبة مشتركة رائعة وتمريرة حاسمة أخرى لدي بروين (77) قبل أن يختتم دي بروين مهرجان التهديف (78).

واستهل مدرب بلجيكا المباراة بأسلوبه المعهود بطريقة 3-4-3 معتمدا على رأس الحربة لوكاكو يساعده دي بروين يمينا وهازار يسارا.

وتخوض السعودية التي تعادلت مع أوكرانيا 1-1 الأسبوع الماضي، المباراة الافتتاحية في مونديال روسيا ضد الدولة المضيفة في المجموعة الأولى التي تضم أيضا مصر والاوروغواي، في حين تلعب بلجيكا مع تونس وإنجلترا وبنما.