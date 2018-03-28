وسجل وهبي الخزري هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 36 عندما تخلص ببراعة من مدافع كوستاريكا كندال واطسون قبل أن يسدد الكرة بطريقة ساقطة من فوق حارس ريال مدريد كايلور نافاس.

وكان "نسور قرطاج" تغلبوا في مباراتهم الأولى على إيران بهدف نظيف أيضا يوم الجمعة الماضي.

أما كوستاريكا التي كانت تغلبت على أسكتلندا 1-صفر في غلاسغو الأسبوع الماضي، فقدمت أداء مخيبا واكتفت باللعب بطريقة دفاعية معظم فترات المباراة.

وكانت كوستاريكا حققت المفاجأة في مونديال البرازيل عام 2014 عندما بلغت ربع النهائي قبل أن تخرج بصعوبة أمام هولندا بركلات الترجيح.

وأشرك مدرب تونس نبيل معلول حارس مرمى شاتورو الفرنسي معز حسن المعار إليه من نيس أساسيا في أول مباراة دولية رسمية له وقد أبلى بلاء حسنا وتمكن من التصدي لكرة خطيرة سددها جوزي ميشتيل (83).

وتلعب تونس في نهائيات كأس العالم في مجموعة تضم إنجلترا وبلجيكا وبنما، في حين تلعب كوستاريكا مع البرازيل وصربيا وسويسرا.