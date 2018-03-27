وأنهى سبعة لاعبين من فيلادلفيا اللقاء بأرقام مزدوجة في تسجيل النقاط ليظل سيفنتي سيكسرز في المركز الرابع بالقسم الشرقي بفارق نصف مباراة خلف انديانا بيسرز.

وتصدر داريو ساريتش لاعبي سيفنتي سيكسرز وسجل 20 نقطة بينما أحرز جويل إمبيد 20 نقطة واستحوذ على 13 كرة مرتدة.

وأحرز كيمبا ووكر 31 نقطة بينها 11 في الوقت الإضافي وأضاف دوايت هاوارد 23 ليتغلب تشارلوت هورنتس 137-128 على نيويورك نيكس.

وسجل جيسون تاتوم 23 نقطة وماركوس موريس 20 أمام فريقه السابق قبل أن يغادر الملعب للإصابة في فوز بوسطن سيلتيكس 102-94 على فينكس صنز.

وفاز ديترويت بيستونز 112-106 على لوس انجليس ليكرز ليحقق انتصاره الرابع في خمس مباريات بينما تغلب ممفيس جريزليز 101-93 على مينيسوتا تيمبروولفز بفضل 23 نقطة من وين سيلدن بينها أربع رميات ثلاثية.