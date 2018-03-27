وفرضت ستيفنز، التي فازت العام الماضي بأول ألقابها في البطولات الأربع الكبرى في نيويورك، أسلوبها على بطلة ويمبلدون منذ البداية. وهيمنت اللاعبة الأميركية المصنفة 13 على المجموعة الأولى قبل أن تكسر إرسال منافستها في الشوط الخامس من المجموعة الثانية وأطاحت بموغوروزا بضربة خلفية في النقطة الثانية لحسم المباراة.

وستواجه ستيفنز، التي عادلت أفضل نتيجة لها في ميامي بعدما بلغت دور الثمانية أيضا في 2015، الألمانية انجليك كيربر المصنفة العاشرة التي فازت 6-7 و7-6 و6-3 على الصينية الصاعدة من التصفيات وانغ يافان.

وكانت بليسكوفا المصنفة الخامسة، التي بلغت الدور قبل النهائي في ميامي العام الماضي، أول لاعبة تصل دور الثمانية بعدما انسحبت منافستها زارينا دياز لاعبة قازاخستان من المباراة للاصابة بينما كانت متأخرة 6-2 و2-1.

ولعبت بليسكوفا المصنفة الأولى عالميا سابقا بقوة منذ البداية ولم تخسر أي نقطة من ضربات ارسالها الاولى خلال المباراة بأكملها أمام دياز التي طلبت عدة مرات وقتا للعلاج وبدا انها تعاني من مشكلة في الحركة.

وستلتقي بليسكوفا في الدور المقبل مع فيكتوريا أزارينكا لاعبة روسيا البيضاء والمصنفة الأولى عالميا سابقا أو البولندية اجنيشكا رادفانسكا المصنفة 30.