وكان النني قد انتقل إلى صفوف أرسنال قادما من بازل السويسري في يناير 2016 وخاض في صفوفه 65 مباراة.

ونقلت فرانس برس عن النادي الإنجليزي "يسعدنا أن نعلن بأن النني وقع عقدا جديدا طويل الأمد مع النادي".

وكان مدرب أرسنال، أرسين فينغر اعتبر بأن النني احتاج إلى بعض الوقت لكي يتأقلم مع متطلبات الدوري الإنجليزي الممتاز لكنه نجح بعد ذلك.

وبدأ النني مسيرته في صفوف "المقاولون العرب" قبل الانتقال إلى صفوف بازل عام 2013، وهو أحد افراد المنتخب المصري الذي يشارك في مونديال روسيا 2018 للمرة الاولى بعد غياب 28 عاما.