وتقام مباراة الذهاب على ملعب يوفنتوس في الثالث من أبريل المقبل، أما الإياب في مدريد فيلعب في الحادي عشر من الشهر ذاته.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن تذاكر لقاء الإياب المقرر في "سانتياغو بيرنابيو" نفدت في 8 دقائق فقط، حيث طرحت في العاشرة صباح الاثنين وبيعت آخرها في العاشرة و8 دقائق.

ويتسع الملعب لثمانين ألف مشجع، تخصص 4 آلاف منها لجماهير الضيوف، مما يعني أن التذاكر بيعت بمعدل 166 تذكرة في الثانية.

وكانت تذاكر لقاء الذهاب في توينو قد بيعت بالكامل بالفعل، حسبما قال موقع "فوتبول إيطاليا".

والمواجهة تكرار لنهائي النسخة الأخيرة من البطولة، التي حسمها الفريق الملكي الإسباني بفوز كاسح بنتيجة 4-1.