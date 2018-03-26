استئناف الدوري اليوناني بعد "واقعة المسدس"
وأعلنت الرابطة قرارها "بالإجماع" باستئناف البطولة السبت 31 مارس، بعد توقف دام 3 أسابيع.
بالفيديو.. نجم ليفربول السابق "يبتلع لسانه"
وابتلع مدافع ليفربول الإنجليزي السابق وفنربخشه التركي حاليا لسانه، بعد أن تعرض لضربة في الرأس من أحد مهاجمي الفريق المنافس، وفقد وعيه لوقت قصير.
وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية التي نشرت فيديو للحادث، فإن أوندري دودا زميل سكرتل أنقذه بعد أن أخرج لسانه من حلقه على الفور.
وترك سكرتل الملعب من أجل تلقي العلاج، إلا أنه عادة مرة ثانية للمباراة قبل أن يستبدل بلاعب آخر.
"سأحطم رأسك".. نجم برشلونة السابق يهدد صحفيا تحدث إلى زوجته
وعاد اللاعب التركي الدولي صاحب الـ31 عاما، إلى بلاده حيث يلعب مع إسطنبول باشيكشهر معارا من برشلونة، بعد مسيرة غير ناجحة مع الفريق الكتالوني.
توران الذي احتفل في وقت سابق من شهر مارس الجاري بزفافه في حفل بسيط، كان برفقة زوجته أصليهان دوغان وشقيقه أوكان في مطعم، تصادف وجود عدد من الصحفيين به.
وسأل أحد الصحفيين زوجة توران عن رأيها في حفل الزفاف، وإن كان يرقى إلى مستوى توقعاتها، فأجابت بإيماءة واحدة دون أن تتحدث.
فعاد الصحفي ووجه له سؤالا، قائلا: "هل منعك أردا من الحديث؟"، مما أدى إلى ثورة غضب من زوجها.
وقال توران موجها حديثه للصحفي: "كن محترما، وإلا سأحطم رأسك وعينيك. أنت تتحدث إلى زوجتي"، وغادر المطعم مع زوجته وشقيقه قبل أن يتفاقم الأمر.