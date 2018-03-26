وتعد البطولة الودية خير زاد لكافاني ورفاقه قبل مونديال روسيا 2018. وأوقعت قرعة المونديال منتخب الأوروغواي في المجموعة الأولى إلى جانب مصر والسعودية وروسيا.

وسجل كافاني، الهداف التاريخي لباريس سان جرمان، الهدف الوحيد في الدقيقة 49 من مسافة قريبة إثر تمريرة من لاعب وسط بينيارول كريستيان رودريغيز.

وهو الهدف الـ42 لكافاني في مباراته الدولية المئة معززا موقعه في المركز الثاني على لائحة الهدافين التاريخيين للأوروغواي بفارق 8 أهداف خلف الهداف التاريخي مهاجم برشلونة الإسباني لويس سواريز.

واختير كافاني أفضل لاعب في الدورة.

وهو الفوز الثاني للأوروغواي في دورة كأس الصين الدولية التي تدخل في اطار استعداداته لنهائيات كأس العالم المقررة الصيف المقبل في روسيا، بعد الأول الجمعة على تشيكيا بثنائية لسواريز وكافاني.