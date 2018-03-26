وابتلع مدافع ليفربول الإنجليزي السابق وفنربخشه التركي حاليا لسانه، بعد أن تعرض لضربة في الرأس من أحد مهاجمي الفريق المنافس، وفقد وعيه لوقت قصير.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية التي نشرت فيديو للحادث، فإن أوندري دودا زميل سكرتل أنقذه بعد أن أخرج لسانه من حلقه على الفور.

وترك سكرتل الملعب من أجل تلقي العلاج، إلا أنه عادة مرة ثانية للمباراة قبل أن يستبدل بلاعب آخر.