واستفاد جاز من عدة رميات ثلاثية ليسجل 18 نقطة، مقابل ثلاث نقاط فقط لوريورز في بداية الشوط الثاني، ليفرض سيطرته على اللقاء.

وافتقد وريورز ستيفن كوري وكلاي طومسون وكيفن دورانت ودرايموند غرين ليخسر حامل اللقب للمرة الخامسة في 11 مباراة خلال مارس.

لكن وريورز، الذي فاز 54 مرة مقابل 19 خسارة، لا يزال على بعد فوز واحد من انتزاع المركز الثاني في القسم الغربي للمسابقة.

أما يوتا فيتقاسم المركز السابع في القسم ذاته مع مينيسوتا، وأنعش آماله في التأهل للأدوار الإقصائية.

وفي لقاء آخر واصل جيمس هاردن الإبداع وسجل 3 أرقام مزدوجة ليقود هيوستون روكتس للفوز 118-99 على أتلانتا هوكس.

واتسع الفارق إلى 26 نقطة لفريق هاردن، قبل أن يحقق فوزه التاسع على التوالي.

وسجل هاردن 18 نقطة، واستحوذ على 10 كرات مرتدة، كما مرر 15 كرة حاسمة، ليعوض روكتس عن غياب كريس بول للمباراة الثالثة على التوالي.

ويعاني بول من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، لكنه قد يعود لتشكيلة روكتس أمام شيكاغو بولز، الثلاثاء.