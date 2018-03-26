لكن بعد خروج روجر فيدرر المصنف الأول عالميا، والصربي نوفاك جوكوفيتش، فقدت البطولة لاعبا كبيرا آخر عندما خسر البلغاري غريغور ديميتروف المصنف الثالث أمام الفرنسي جيريمي شاردي 6-4 و6-4.

وكان خوان مارتن دل بوترو، الفائز ببطولة إنديان ويلز الأسبوع الماضي، المصنف الخامس، أكثر حظا وفاز بالمباراة رقم 13 على التوالي بالتفوق على الياباني كي نيشيكوري 6-2 و6-2.

وسدد شيليتش 6 ضربات إرسال ساحقة، وأنقذ 3 فرص لكسر إرساله، لكن الكندي بوسبيسيل المصنف 77 عالميا، جعل الأمور أصعب مما كان يتوقعه شيليتش.

وأنقذ اللاعب الكندي 3 فرص متتالية لحسم المباراة عندما كان متأخرا 6-5 و40-صفر، وحصد نقطة بضربة أمامية بعد تبادل الكرة 33 مرة قبل أن ينهي شيليتش المباراة في الشوط الفاصل.

وقال شيليتش للصحفيين: "كان الأمر صعبا في النهاية. حصلت على 3 فرص لحسم اللقاء أثناء التقدم 6-5 وتبادلنا الكرات طويلا أثناء التعادل. كنت ألعب بشكل رائع في الشوط الفاصل وأرد الكرة بشكل رائع وأسدد ضربات الإرسال بشكل رائع".

وأضاف: "أنا سعيد جدا بهذا الانتصار".

ونجح دل بوترو في تسديد 17 ضربة ناجحة، وحسم نقاط عدة مهمة أثناء التقدم إلى الشبكة، وأنهى المباراة في 72 دقيقة.

وقال دل بوترو: "أعتقد أني ألعب بشكل جيد. يمكنني اللعب بشكل أفضل لكني أحتاج إلى اكتساب الثقة من اللعب على هذه الأرضية ومحاولة مواصلة الانتصارات".

وسيلعب اللاعب الأرجنتيني المصنف الخامس، الثلاثاء، مع الصربي فيليب كراينوفيتش، الذي فاز على الفرنسي بنوا بير 6-3 و6-3.

كما صعد الكوري الجنوبي تشونغ هيون إلى الدور الرابع، واحتاج المصنف 19 إلى 62 دقيقة ليسحق الأميركي مايكل موه الصاعد من التصفيات 6-1و6-1 بعد فوزه في 84 بالمئة من نقاط إرساله الأول.

ولم يخسر تشونغ، اللاعب الأعلى تصنيفا في آسيا بوجوده في المركز 23 عالميا، أي مجموعة في البطولة حتى الآن.

وسيلعب تشونغ ضد البرتغالي جواو سوزا، الذي انتصر على الأميركي غاريد دونالدسون 1-6 و6-3 و6-4.