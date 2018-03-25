وظهر ميسي في ملعب التدريب التابع لنادي ريال مدريد، الذي يستخدمه المنتخب حاليا تحضيرا لمباراته ضد أبطال العالم 2010.

وغاب نجم البارسا في الأيام الماضية عن التدريبات الجماعية للمنتخب، والمباراة التي أقيمت الجمعة ضد المنتخب الايطالي في مانشستر، وانتهت لصالح رفاق ميسي 2-صفر.

وتأتي المباراة ضد "الماتادور" الثلاثاء في مدريد، في إطار تحضيرات المنتخبين للنهائيات التي تقام بين 14 يونيو و15 يوليو.

وأوقعت قرعة المونديال إسبانيا في المجموعة الثانية مع البرتغال والمغرب وإيران، والأرجنتين في الرابعة مع أيسلندا وكرواتيا ونيجيريا.