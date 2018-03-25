وربطت تقارير صحفية في الآونة الأخيرة انتقال صلاح إلى عدد من الأندية مثل قطبي إسبانيا برشلونة وريال مدريد، وباريس سان جرمان الفرنسي، بعد الموسم الجاري "الاستثنائي" الذي يقدمه مع ليفربول محليا وأوروبيا.

وبحسب مجلة "دون بالون" الإسبانية، طالب لاعبا ليفربول السابقان كوتينيو وسواريز، بضم صلاح (25 عاما) خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب المجلة الأسبوعية، فإن اللاعبيْن يفضلان ضم صلاح بدلا من الفرنسي أنطوان غريزمان لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني، الذي ربطته تقارير عدة بالانتقال إلى "كامب نو".

يذكر أن صلاح سجل 36 هدفا في 41 مباراة مع ليفربول في كافة المسابقات هذا الموسم، ويقترب من كسر رقم النجم الأسبق للـ"ريدز" إيان راش، كأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في موسم واحد.