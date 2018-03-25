وقالت صحيفة "ميرور" إن مورينيو "ضاق ذرعا" بسلوك النجم الفرنسي الدولي صاحب الـ24 عاما، الذي لم يبدأ أساسيا سوى في 4 مباريات فقط من آخر 11 لقاء لمانشستر يونايتد.

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى انزعاج المدير الفني البرتغالي من بوغبا، عقب اقتحام الأخير مقابلة تلفزيونية كان يجريها مدربه عقب الفوز على ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، في وقت سابق من مارس الجاري.

وحسب "ميرور"، فإن مورينيو يخطط للتعاقد مع الألماني توني كروس لاعب وسط ريال مدريد الإسباني.

وكان كروس قريبا من الانتقال إلى مانشستر يونايتد قبل 4 سنوات، إلا أن النادي الملكي نجح في ضمه في أعقاب مونديال 2014 قادما من بايرن ميونيخ الألماني، مقابل ما يعادل نحو 24 مليون جنيه إسترليني.