ويدين روكتس متصدر ترتيب المنطقة الغربية وصاحب أفضل سجل في الدوري هذا الموسم، بهذا الفوز إلى نجمه جيمس هاردن الذي سجل 27 نقطة، وقاد فريقه إلى تحقيق أكبر عدد من الانتصارات له خلال موسم واحد منذ 1993-1994، علما بأن الفريق توج باللقب في ذاك الموسم.

وحسم هيوستن المباراة عمليا من الشوط الأول، إذ أنهى الربع الأول متقدما بفارق 13 نقطة (29-16)، والثاني بنتيجة (35-21)، معولا بشكل أساسي على هاردن، أفضل مسجل في المباراة (27 نقطة وثماني تمريرات حاسمة وست متابعات)، بينما أضاف إيريك غوردون 19 نقطة.

وافتقد هيوستن لاعبه كريس بول للمباراة الثانية على التوالي بسبب الإصابة، إلا أنه تمكن من تحقيق فوزه الثامن على التوالي والـ 59 هذا الموسم (مقابل 14 خسارة فقط)، علما بأن الفريق الذي ضمن تأهله إلى الأدوار الإقصائية "بلاي أوف"، كان قد حقق 17 فوزا متتاليا قبل الخسارة أمام تورونتو رابتورز متصدر ترتيب المنطقة الشرقية في التاسع من مارس الحالي، قبل أن يبدأ بسلسلة جديدة من الانتصارات المتتالية.

وتلقى نيو أورليانز سادس المنطقة الغربية، خسارته الحادية والثلاثين هذا الموسم مقابل 43 فوزا.