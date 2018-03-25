وهو الفوز الثاني على التوالي لفيتل في أستراليا.

وحقق فريق فيراري نتيجة ايجابية في بداية الموسم، مع حلول سائقه الآخر الفنلندي كيمي رايكونن ثالثا خلف هاميلتون.

وتمكن فيتل، الذي يتنافس وهاميتلون هذا الموسم على لقب خامس لكل منهما في بطولة العالم، من تخطي البريطاني بعد دخول الألماني الى حظيرة فريقه خلال فترة التواجد الافتراضي لسيارة الأمان على الحلبة (مما يدفع السائقين إلى إبطاء سرعتهم).

وسارع فيتل إلى تهنئة فريقه على الاستراتيجية التي اعتمدها، التي أتاحت له دخول الحظيرة والخروج أمام هاميلتون، والحفاظ على صدارة السباق حتى النهاية.

وقال السائق الألماني عبر جهاز الاتصال الداخلي لأفراد فريقه بعد عبوره خط النهاية وتحقيق الفوز الـ48 في مسيرته، إن ما قاموا به "جيد، جيد (..) لا يزال لدينا بعض العمل للقيام به، إلا أننا سنصل".

ويسعى فريق فيراري هذا الموسم إلى كسر هيمنة مرسيدس أيضا على بطولة العالم للصانعين في الأعوام الأربعة الماضية.