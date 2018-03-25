وكتبت فوزنياكي على مواقع التواصل الاجتماعي: "بعض الأشخاص في المدرجات هاجموا عائلتي، وهددوا بقتل والدي ووالدتي، ووجهوا لي الشتائم التي لا أستطيع حتى التلفظ بها".



وأضافت حاملة لقب بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، مطلع العام الحالي: "قالوا لابن وابنة أخ خطيبي البالغين من العمر عشر سنوات أن يصمتا ويبقيا جالسين".



وتابعت "أجهزة الأمن وموظفو البطولة لم يقولوا أي شيء بل أنهم وافقوا على ما جرى".



وعبرت فوزنياكي عن أسفها قائلة: "أتمنى أن يأخذ المسؤولون عن دورة ميامي هذه القضية على محمل الجد، لأنها مثال مرعب للأجيال القادمة من اللاعبين والمتفرجين".



واشتكت فوزنياكي مرات عدة خلال المباراة من الجمهور وانتقدته على الخصوص بتعمد إثارة الضجيج لحظة إرسالها.



وظهرت فوزنياكي منزعجة وهي تطالب الحكم مرات عدة وخصوصا في نهاية المباراة بالتدخل لمطالبة الجماهير بالصمت.



ويعتبر جمهور ميامي من أكثر الجماهير المتحمسة، ولكن غير المنضبطة في الملاعب، خصوصا عندما يتعلق الأمر بمباراة لأحد اللاعبين أو اللاعبات الناطقين باللغة الأسبانية.