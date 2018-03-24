وقال بويول إن هناك ما يدعو إلى رغبة النجم البرازيلي في العودة إلى إسبانيا، وعلى ما يبدو أن عمالقة ريال مدريد تمكنوا من الإمساك به، وفق ما ذكرت صحيفة "الصن" البريطانية، السبت.

ويسابق نيمار (26 عاما) الزمن ليكون جاهزا للانضمام إلى منتخب البرازيل في نهائيات كأس العالم لكرة القدم في روسيا في يونيو المقبل، حيث يتعافى من عملية جراحية في مشط قدمه المكسور.

وذكرت تقارير على مدار الأسابيع القليلة الماضية، أن نيمار يريد الخروج من باريس سان جيرمان هذا الصيف، بعد 12 شهرا من تحطيم الأرقام القياسية له في دوري الدرجة الأولى الفرنسي.

ويعتقد بويول، الذي لعب مع نجم السامبا لموسم واحد في كامب نو، أنه لن يكون هناك مشكلة إذا اختار زميله السابق الانضمام إلى فريق زين الدين زيدان.

وقال: "أعتقد أنه يمكن أن ينضم إلى ريال مدريد، نعم، لا أرى هنا أي مشكلة في ذلك. إنه محترف. لكن أعتقد أنه سيكون من الصعب عليه مغادرة الفريق الباريسي لأن أنفق الكثير للعب في صفوفه".

وأشارت تقارير إلى أن أن مانشستر سيتي قد يكون مهتما بضم نيمار إذا ما قرر فعلا الرحيل عن باريس ان جيرمان هذا الصيف. وقال نيمار في 2016 أن "غوارديولا رجل يعجبني حقا، وأحب العمل معه".