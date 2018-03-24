ونقلت الوكالة عن رئيس نادي الجيش، العميد محسن عباس، ان المسلحين في الغوطة الشرقية "استهدفوا الجمعة مدينة الفيحاء الرياضية بقذيفة أودت بحياة طفل وأدت إلى إصابة سبعة آخرين أثناء حصة تدريبية".

وأوضح العميد عباس أن لاعب فريق الجيش لفئة الأشبال دون 15 عاما سمير محمد مسعود قتل وأصيب سبعة لاعبين آخرين، "أثناء تدريبهم نتيجة اعتداء إرهابي بقذيفة صاروخية على مدينة الفيحاء الرياضية بدمشق".

وأشار إلى أن مسعود البالغ من العمر 12 عاما "يعد من أبرز لاعبي فريق الأشبال ويتميز بالأخلاق العالية"، مؤكدا أن اللاعبين المصابين "يتمتعون بمعنويات عالية وسيعودون إلى الملاعب بعد شفائهم وهم الآن في المشافي الحكومية يتلقون كل الاهتمام والرعاية من الكوادر الطبية".

واعتبر عباس "إن الإرهابيين يحاولون قتل إرادة الحياة لدينا، لكننا صامدون ومستمرون في الرياضة وكل مفاصل الحياة بفضل الجيش السوري الذي يحقق الانتصارات في كل الجغرافيا السورية".