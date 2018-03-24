وغادر اللاعبان تشكيلة المدرب يواكيم لوف كما كان متفقا عليه قبل التجمع، وذلك بعد التعادل مع إسبانيا 1-1 في دوسلدورف الجمعة، إعدادا لمونديال 2018 في كرة القدم.

وسجل مولر هدفا رائعا لألمانيا بتسديدة من 20 مترا.

وسيجري لوف أمام البرازيل خمسة تغييرات على تشكيلته الأساسية. وإلى مولر واوزيل، سيريح المدرب لاعب الوسط سامي خضيرة الذي خرج الجمعة بعد تعرضه لصدمة "على سبيل الاحتياط" بحسب مدربه.

وأعلن لوف أن ايلكاي غوندوغان سيحل بدلا من خضيرة في مركز الوسط الدفاعي. وأعرب عن نيته أيضا بالدفع بالظهير الأيسر مار فن بلاتن هاردت (هرتا برلين) بدلا من يوناس هكتور (كولن)، والشاب لوروا سانيه مانشستر سيتي الانكليزي بدلا من يوليان دراكسلر باريس سان جرمان الفرنسي على الجهة اليسرى من الهجوم.

وستكون مواجهة البرازيل الأخيرة لألمانيا قبل إعلان لوف تشكيلته النهائية لكأس العالم في 15 مايو المقبل.