لكن يبدو أن هذه الخطوة ربما كانت لن تحدث، فالمدرب كلوب لم يكن يرغب في شراء محمد صلاح بحسب صحيفة "تايمز" الإنجليزية.

وفجرت الصحيفة مفاجأة مدوية مؤكدة أن النجم المصري محمد صلاح لم يكُن الخيار الأول بالنسبة لليفربول بسوق الانتقالات الصيف الماضي.

وقالت الصحيفة إن الألماني يورغن كلوب كان يرغب بضم مواطنه يوليان براندت من باير ليفركوزن لكن المفاوضات بين الطرفين وصلت لطريق مسدود وهو ما دفع مدرب الريدز لمطالبة الإدارة بالتعاقد مع صلاح.

وقال موقع "يورو سبورت" أن كلوب أظهر ثقة كبيرة بقدرة الجناح المصري على النجاح في ليفربول رغم المخاوف التي ظهرت نتيجة رحلة صلاح المخيبة في نادي تشيلسي.

هذه الصدفة ربما مثلت المكسب الأكبر لليفربول فرغم كبر موهبة براندت إلا أنه من الصعب التفكير إذا ما كان قادراً على تسجيل 28 هدفا بأول 30 مباراة له في البريميرليغ.