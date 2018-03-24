وانتصر المنتخب المغربي، بهدفين مقابل هدف واحد، على نظيره الصربي، خلال مباراة ودية استعدادا لنهائيات مونديال روسيا 2018.

وسجل "الأسود" بعد 30 دقيقة من صافرة البداية عن طريق اللاعب حكيم زياش من نقطة الجزاء، قبل أن يعدّل المنتخب المضيف النتيجة في الدقيقة 37 بأقدام دوشان تاديتش.

وبعدها بثلاث دقائق، أضاف المهاجم خالد بوطيب الهدف المغربي الثاني.

وخلال ندوة صحفية سبقت المبارة، قال ألكساندر كولاروف، نجم فريق روما الإيطالي، إنه "لا يعرف أي شيء عن المنتخب المغربي"، مضيفا "نجهلهم، لكن لدينا أربعة أيام من أجل التحضير بشكل جيد، والتعرف عن قرب عن إمكانيتنهم ومستواهم".

وعلى عكس المنتخب المغربي، أوضح كولاروف، أنه يعرف جيدا المنتخب النيجيري، الذي سيواجهه في المباراة الودية الثانية، إذ قال "أعرف المنتخب النيجيري جيدا، إنه منتخب قوي، وقد سبق وأن لعبت مع بعض اللاعبين النيجيريين".

لكن ردّ مدرب منتخب المغرب هيرفي رونار لم يتأخر، حيث قال في الندوة الصحفية ذاتها "سمعتم ماذا قال؟ أعتقد بأننا مطالبون بأن نخبرهم من نحن، وأننا منتخب يستحق أن يعرف".