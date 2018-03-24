وتفوقت الأوكرانية المصنفة رابعة على منافستها اليابانية بنتيجة 6-4 و6-2، علما أن أوساكا كانت تأمل في مواصلة سلسلة من ثمانية انتصارات متتالية حققتها في الفترة الماضية، وتوجتها في عطلة نهاية الأسبوع الماضي بلقب إنديان ويلز على حساب الروسية داريا كاساتكينا.

واعتمدت سفيتولينا في مباراة الجمعة على نسبة نجاح مرتفعة لإرسالها الأول، وأنقذت خمس محاولات (من أصل ست) أتيحت لأوساكا لكسر الارسال، بينما تمكنت الأوكرانية من كسر إرسال منافستها أربع مرات، وإنهاء المباراة في ساعة و23 دقيقة.

وتلاقي سفيتولينا في الدور المقبل الأسترالية داريا غافريلوفا التي فازت على الالمانية أندريا بتكوفيتش 7-6 (7-3) و6-4.