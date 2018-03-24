وهيمن فريق المدرب غاريث ساوثغيت على معظم فترات المباراة وبدا أكثر تنظيما وثقة في النفس حتى قبل أن يسجل لينغارد لاعب وسط مانشستر يونايتد هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 59 لتحقق انجلترا الفوز على هولندا لأول مرة منذ بطولة أوروبا 1996.

ولم تفلح جهود هولندا، التي لم تتأهل لكأس العالم في روسيا، في إعادة بناء الفريق تحت قيادة المدرب الجديد رونالد كومان.

وحصل الفريق الزائر على مكافأة لهيمنته وتمريراته السلسة بعدما وصلت كرة شاردة إلى لينغارد الذي سددها بالقدم اليمنى في الشباك من عند حافة منطقة الجزاء محرزا هدفه الدولي الأول مع منتخب انجلترا.

وستمنح هذه النتيجة وكذلك الأداء دفعة قوية للمدرب ساوثغيت الذي كان ضمن الفريق الذي فاز آخر مرة على هولندا 4-1 في ويمبلي في 1996.

ولم تفز انجلترا أيضا في امستردام منذ 1969.

وأمام ساوثغيت مباراة ودية أخرى أمام ايطاليا يوم الثلاثاء قبل الوقوف على تشكيلته المسافرة إلى روسيا.