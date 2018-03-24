ونجح المنتخب السعودي بالحصول على تعويض معنوي من خصمه الأوكراني، بعد خسارته القاسية أمامه صفر-4 في دور المجموعات لمونديال 2006.

ويستعد "الأخضر" الذي يواجه أيضا بلجيكا في بروكسل الثلاثاء المقبل، لمشاركة خامسة في البطولة العالمية والأولى منذ 2006.

وتلعب السعودية التي يشرف عيلها المدرب الأرجنتيني خوان انطونيو بيتزي، في المجموعة المونديالية الأولى إلى جانب روسيا المضيفة والأوروغواي ومصر، وهي ستخوض المباراة الافتتاحية ضد المنتخب المضيف في 14 حزيران/يونيو 2018.