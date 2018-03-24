ويلاقي منتخب تونس كوستاريكا الثلاثاء في مدينة نيس الفرنسية، ضمن استعداداته للمشاركة الخامسة في المونديال بعد 1978 و1998 و2002 و2006. ووقع نسور قرطاج في المجموعة السابعة الصعبة في المونديال الروسي، والتي تضم بلجيكا وإنجلترا وبنما.

وأقيمت المباراة في ظل تقارير صحافية تونسية تتحدث عن احتمال عدم استمرار المدرب نبيل معلول في مهامه، وحديثها عن وجود تباين بينه وبين رئيس الاتحاد المحلي للعبة وديع الجريء.

وأتى الهدف الوحيد في الدقيقة 71، بعدما قام المهاجم التونسي وهبي الخزري بمجهود فردي جميل، فتخطى الدفاع وسدد كرة صدها الحارس علي رضا بيرانوند، ارتدت عن طريق الخطأ الى الشباك من ميلاد محمدي.