وتأتي الخسارة الجديدة لتزيد من معاناة ديوكوفيتش للعودة إلى مستواه، بعد غيابه لأشهر في الموسم الماضي بسبب إصابة في المرفق، وغيابه لشهر إضافي هذا الموسم بسبب عملية جراحية طفيفة لمعالجة الإصابة.

وتمكن بير المصنف 47 عالميا، من كسر إرسال ديوكوفيتش المتوج بلقب ميامي ست مرات، مرة أولى في الشوط السابع من المجموعة الأولى، ومرتين في المجموعة الثانية (الشوط السادس والعاشر)، علما أن الصربي رد بكسر إرسال منافسه في الشوط السابع من المجموعة الثانية أيضا.

وبين المجموعتين، تمكن بير البالغ من العمر 28 عاما، من الفوز في خمسة أشواط متتالية، ليحسم الأولى 6-3 ويتقدم في الثانية 1-صفر.

وكان ديوكوفيتش (30 عاما) قد أخفق في دورة إنديان ويلز الأميركية، أولى دورات الماسترز للألف نقطة، والتي أقيمت مباشرة قبل دورة ميامي، اذ خسر أيضا في مباراته في الدور الثاني (الأولى عمليا بعد إعفاء المصنفين الأوائل من خوض الدور الأول) أمام الياباني المغمور تارو دانيال.

وكانت تلك المباراة الأولى لديوكوفيتش المتوج بـ 12 لقبا في البطولات الكبرى، منذ غيابه منذ مطلع شباط/فبراير بعدما خضع لعملية جراحية لعلاج إصابة في المرفق الأيمن عانى منها في العامين الأخيرين. وكانت الإصابة أجبرته أيضا على الانسحاب من النصف الثاني للموسم الماضي.

وعاد الصربي لفترة وجيزة مطلع 2018 وشارك في بطولة أستراليا المفتوحة حيث خرج من الدور الرابع أمام الكوري الجنوبي تشونغ هيون.