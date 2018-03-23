وتدين البرازيل بفوزها الكبير بغياب نجمها المصاب نيمار، إلى ميراندا وفيليبي كوتينيو وباولينيو، الذين سجلوا الأهداف الثلاثة في الشوط الثاني (53 و62 من ركلة جزاء و66 على التوالي).

وتحضرت البرازيل بأفضل طريقة لمواجهتها الثأرية المنتظرة الثلاثاء في برلين ضد غريمتها ألمانيا بطلة العالم، في أول لقاء بين الطرفين من الخسارة المذلة التي مني بها "سيليساو" في نصف نهائي مونديال بلاده عام 2014 بنتيجة 1-7.

وتلعب البرازيل مباراتين وديتين أخريين ضد كرواتيا والنمسا في 3 و10 يونيو، قبل بدء مشوارها المونديالي في 17 منه ضد سويسرا ضمن منافسات المجموعة الخامسة التي تضم أيضا صربيا وكوستاريكا.

أما بالنسبة لروسيا، فتلتقي فرنسا الثلاثاء المقبل في سان بطرسبورغ، ثم تلتقي النمسا وتركيا في 30 مايو و5 يونيو المقبلين، قبل أن تفتتح مونديالها في 14 يونيو ضد السعودية، في المجموعة الأولى التي تضم أيضا مصر والأوروغواي