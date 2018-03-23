وأشارت الصحافة الأرجنتينية، حسب ما نقلت عنها فرانس برس، إلى احتمال تعويض ميسي بلاعب وسط باريس سان جرمان الفرنسي جيوفاني لو سيلسو، أو لاعب وسط إشبيلية الإسباني إيفر بانيغا.

وأوضحت صحيفة "ناسيونال" الأرجنتينية أن ميسي، الذي يعيش أفضل حالاته مع برشلونة، شعر بألم عضلي خلال الحصة التدريبية الخميس، وأن المدرب خورخي سامباولي لن يخاطر بإشراكه.

وأضافت أن سامباولي يفكر في إشراك غونزالو هيغواين (يوفنتوس الإيطالي) وأنخل دي ماريا (باريس سان جرمان) في الهجوم، مشيرة إلى أن الحارس الأساسي سيرخيو روميرو (مانشستر يونايتد الإنجليزي) سيترك مكانه لحارس مرمى تشلسي، ويلي كاباييرو الذي يفضل المدرب اختباره.

ويغيب مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي سيرخيو أغويرو بسبب إصابة في ركبته، ومن المرجح أن يكون جاهزا لخوض المباراة الدولية الثانية ضد إسبانيا الثلاثاء على ملعب "واندا ميتروبوليتان" الخاص بنادي أتلتيكو مدريد، وذلك في إطار الاستعدادات لمونديال روسيا 2018.