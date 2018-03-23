وأحرز أدينسون كافاني الهدف الثاني بحركة أكروباتية قبل نهاية الشوط الأول، ليبعث المنتخب القادم من أميركا الجنوبية رسالة قوية لمنافسيه في المجموعة الأولى بكأس العالم مصر والسعودية وروسيا.

وحصل سواريز على ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة بطريقة ذكية، بعدما سقط فوق ساق الحارس أثناء التحام على كرة بعيدة عن المرمى لم تكن تشكل أي خطورة.

ونفذ اللاعب البالغ من العمر 31 عاما، الذي كان يخوض مباراته السادة والتسعين مع أوروغواي ركلة الجزاء بنجاح في سقف المرمى.

وأضاف منتخب أوروغواي الفائز بكأس العالم مرتين الهدف الثاني في الدقيقة 37. وأرسل ناهيتان نانديز كرة بالرأس إلى داخل منطقة جزاء منتخب التشيك، ليسجل منها كافاني هدفا رائعا بتسديدة خلفية مزدوجة.