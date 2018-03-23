وجاء الإعلان عن الصفقة من خلال نشر إعلان على صحيفة لوس أنجلوس تايمز كتب عليها "عزيزي فريق لوس أنجلوس"،و"أهلا بك"، فوق توقيع إبراهيموفيتش وشعار النادي الأميركي.

ولم يتضح متى سيخوض "إبرا" مباراته الأولى مع فريقه الجديد، مع أن تقارير إعلامية أشارت إلى أنه قد يستهل مشواره معه السبت في مباراة دربي ضد إف سي لوس أنجلوس.

وأكد النادي الأميركي بالتالي ما ذكرته وسائل إعلام عدة الخميس عن اقتراب إبراهيموفيتش من الانتقال إلى صفوف فريقه، وعزز مانشستر ذلك لاحقا بتأكيده في بيان أنه يوافق على إنهاء عقد اللاعب.

وقال يونايتد في بيانه "يؤكد نادي مانشستر يونايتد أنه وافق على إنهاء عقد زلاتان إبراهيموفيتش بمفعول فوري"، مضيفا أن الجميع في النادي "يرغب في شكر زلاتان على مساهمته مع الفريق منذ قدومه، ويتمنى له الأفضل مستقبلا".

وبعد وقت قصير من بيان النادي، نشر اللاعب عبر حسابه على "إنستغرام" تعليقا جاء فيه "الأمور الرائعة أيضا تصل إلى خاتمة، وحان الوقت للمضي قدما بعد موسمين مذهلين مع مانشستر يونايتد. شكرا للنادي، للمشجعين، للمدرب، للجهاز الفني، وكل من تشارك معي هذا الجزء من تاريخي"، مرفقا تعليقه بوسم "أحمر (لون مانشستر) إلى الأبد".

ولم يكشف لوس أنجلوس قيمة الصفقة، لكن الموقع الإلكتروني لـ "سبورتس إيلوسترايتد" أشار إلى أنه يصل إلى 3 ملايين دولار لمدة موسمين، أي 1,5 مليون دولار في الموسم.

ويعد راتب 1,5 مليون دولار هامشيا إذا ما تمت مقارنته بما كان إبراهيموفيتش يتقاضاه في يونايتد، والمقدر بـ 26,8 مليون دولار سنويا.