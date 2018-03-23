ونادال الحاصل على 16 لقبا في البطولات الأربع الكبرى هو أصغرا سباني يفوز بمباراة بعمر 17 عاما في 2004.

ويحتل كون الذي بلغ 18 عاما يوم الثلاثاء التصنيف 211 عالميا.

وصعد الاسترالي ثاناسي كوكيناكيس لمواجهة روجر فيدرر في الدور الثاني بعد فوزه 6-1 و6-2 على الفرنسي كالفين ايمري في نحو ساعة.

وقال كون الذي ولد في النمسا قبل أن ينتقل مع والديه إلى اسبانيا وهو طفل "هذا يوم استثنائي..كانت مباراة صعبة للغاية. أنا سعيد بفوزي لكني بحاجة للتركيز على المباراة المقبلة".

وتابع: "اللاعبون هنا يملكون خبرة أكبر مني. يجب أن أخوض مباريات وأتعلم سواء فزت أم خسرت واستغل الفرص وأقدم أفضل ما لدي".

ولفت كون الأنظار منذ عدة سنوات ونال لقبه الأول في بطولات سلسلة التحدي في براونشفايغ بألمانيا في يوليو الماضي.

وتملك إسبانيا سبعة لاعبين في أول 40 منصفا عالميا.