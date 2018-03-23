ويظهر في الفيديو الطفل وهو يتأهب لركلة جزاء على هامش إحدى الفعاليات الخيرية التي أقيمت في ملعب "ستامفورد بريدج" معقل نادي تشلسي.

وبعدما نجح في تسجيل الهدف، "سجد" الطفل اقتداء بنجم ليفربول صلاح، الذي عادة ما يسجد بعد تسجيله هدفا ما.

وآخر مرة سجد فيها صلاح، كانت حين سجل هدفا على واتفورد، السبت الماضي، في المرحلة الـ31 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

من جانب آخر، أكدت صحيفة "تيلغراف" أن نادي ليفربول الإنجليزي لن يستغني عن نجمه المصري محمد صلاح تحت أي ظرف كان، وذلك على الرغم من صعوبة تلك المهمة وسط التألق اللافت لنجم الفريق.



ورفعت أهداف صلاح الـ36 في موسمه الأول مع ليفربول، مكانته على الصعيد العالمي، وقادت لتنبؤات بأن رحيله لأحد عمالقة أوروبا مثل ريال مدريد أو برشلونة الإسبانيين، مسألة وقت لا أكثر.



وأكدت الصحيفة أن ملاك النادي الأميركيين، الذين يديرون ليفربول ضمن مؤسسة فينواي الرياضية، بالإضافة إلى المدرب الألماني يورغن كلوب، يهدفون لجعل ليفربول ناديا يستقطب النجوم، بدلا من أن يكون عتبة لهم، للانتقال لاحقا إلى أندية أكبر.



وتتبقى 4 أعوام على عقد صلاح الذي وقعه الصيف الماضي، ومنذ ذلك الحين ارتفعت قيمة اللاعب كثيرا، وبالإمكان ارتفاع قيمته أكثر في حال تألقه مع المنتخب المصري في كأس العالم في روسيا.